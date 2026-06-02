Per mercoledì 3 giugno sono previste piogge deboli con un accumulo di circa 9 millimetri. La giornata si caratterizza per cieli molto nuvolosi o coperti, con pioggia che si attenua dal tardo pomeriggio e lascia spazio a cieli sereni o poco nuvolosi in serata.

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 2945m. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo | Previsioni per mercoledì 3 giugno 2026

Notizie e thread social correlati

Meteo a Novara: mercoledì la giornata più calda, poi la svolta: le previsioni per il ponte del 2 giugnoMercoledì sarà la giornata più calda della settimana, con temperature che raggiungeranno i livelli più elevati.

Temi più discussi: Previsioni Meteo della Settimana - Il Tempo Per Questa Settimana; Meteo, oggi sole e caldo ma poi cambia tutto: cosa aspettarsi per i prossimi giorni; In serata tornano i temporali. Clima instabile e fresco fino a giovedì poi un fine settimana di afa; Meteo, il tempo cambia: ultimo giorno di caldo, poi la pioggia.

Veneto, le previsioni meteo per martedì 2 giugno. Come sarà il tempo in Veneto nelle prossime ore? Ci dice tutto Giuseppe Mucci di Rai Meteo. x.com

Le #PrevisioniMeteo in Sicilia 27 Maggio 2026 di GLOBUS Television #meteo #MeteoSicilia #news #tutti #Clima #temperature #sicilia reddit

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 6 maggio 2026 per temporali: le regioni colpiteLa Protezione civile ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per l’ondata di maltempo e valutato per oggi, mercoledì 6 maggio, allerta meteo arancione su parte della Toscana e allerta ... fanpage.it

Meteo, previsioni della settimana regione per regione: caldo anomalo e anticipo d'estate con temperature fino a 25 gradi, da venerdì cambia tuttoMeteo, le previsioni della settimana. Sole e clima mite quasi estivo fino a giovedì, da venerdì cambia tutto però con rovesci e calo termico. Domani prosegue la fase anticiclonica con sole e clima ... corriereadriatico.it