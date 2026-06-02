Melegnano ha ricordato l’8 giugno 1859 con un corteo nel centro storico e una cerimonia all’ossario locale. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno sfilato per le strade della città. La commemorazione si è conclusa con un momento di raccoglimento presso il monumento funebre, dedicato ai caduti di quella data. L’evento si svolge ogni anno per celebrare la ricorrenza storica.

Col tradizionale corteo per le vie del centro storico e la cerimonia all’ossario che custodisce i resti dei caduti sul campo, ancora una volta Melegnano celebra la battaglia dell’8 giugno 1859, quando, nell’ambito della Seconda guerra d’indipendenza, le strade della città ospitarono lo scontro fra gli austriaci fuoriusciti da Milano e i franco-piemontesi reduci dalla vittoria di Magenta. La battaglia, che si concluse con la vittoria franco-piemontese al termine di una lotta fra le più cruente (1900, nel complesso, le perdite nei due schieramenti) sarà ricordata domenica 7 giugno. Alle 17.45 un corteo di autorità locali e associazioni partirà da via Zuavi per raggiungere l’ossario di via Vittorio Veneto, dove una corona di alloro verrà deposta ai piedi del monumento ai caduti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Melegnano celebra la storia. Un corteo per le vie del centro per ricordare l’8 giugno 1859

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano 6 gennaio 2026, Corteo storico dei Magi

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Referendum Giustizia, in corteo per le vie del centro di Roma con i leader del campo largo

Cervia celebra la Liberazione: corteo solenne e concerto in città per ricordare la lotta al nazifascismoA Cervia questa mattina si sono svolti i festeggiamenti per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione.

Si parla di: Melegnano celebra la storia. Un corteo per le vie del centro per ricordare l’8 giugno 1859.

Melegnano celebra la storia. Un corteo per le vie del centro per ricordare l’8 giugno 1859In quella data le strade della città ospitarono lo scontro fra gli austriaci e i franco-piemontesi. La rievocazione sarà il 7 giugno alle 17.45 e raggiungerà l’ossario di via Vittorio Veneto. . ilgiorno.it

Se la storia deve attendere. Dai giganti di Rocca Brivio fino ai cippi di Melegnano. Tutti i tesori da valorizzareDall’antico sarcofago di epoca tardo-romana alle statue di Rocca Brivio, il Sud Milano si conferma terra di rinvenimenti archeologici. Ma spesso le procedure di recupero e valorizzazione si rivelano ... ilgiorno.it