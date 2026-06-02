Un minorenne è stato arrestato mentre era a bordo di un volo diretto in Spagna. La polizia ha identificato che il ragazzo aveva assegnato un nome scherzoso al dispositivo Bluetooth. La compagnia aerea ha segnalato l’incidente alle autorità. Il giovane è stato fermato e portato in commissariato. La situazione ha portato a una verifica delle norme sui dispositivi elettronici a bordo. Non sono stati riportati altri dettagli sul motivo dell’arresto o sulle eventuali accuse.

Sabato sera un volo di United Airlines partito da Newark, vicino a New York, e diretto a Palma di Maiorca, in Spagna, è rientrato all’aeroporto di partenza dopo 4 delle 8 ore previste di tratta. Non è successo per un guasto tecnico, un’intensa turbolenza o un’emergenza medica a bordo, ma a causa di un nome sospetto associato ad un dispositivo Bluetooth, probabilmente una cassa per ascoltare la musica. Il nome con cui era stato rinominato il dispositivo era una «parola di quattro lettere», come ha comunicato il personale di bordo a un operatore del controllo del traffico aereo. Con ogni probabilità si trattava di bomb: cioè «bomba» in inglese (hanno parlato della parola “bomba” anche due persone che su Reddit e TikTok hanno detto di essere state a bordo dell’aereo). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Meglio evitare di dare nomi spiritosi ai propri dispositivi Bluetooth

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La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.

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