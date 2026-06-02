Medio Oriente | Trump e Netanyahu si consultano per l’escalation

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due leader del Medio Oriente si sono confrontati telefonicamente, discutendo di escalation militare e sicurezza nella regione. La conversazione riguarda anche le prossime mosse in relazione ai negoziati sul programma nucleare iraniano. Non sono stati resi noti dettagli sulle decisioni prese o sui temi trattati oltre alle tensioni in corso. La comunicazione avviene in un momento di crescente instabilità tra le parti coinvolte.

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Medio Oriente, l'incontro Trump-Netanyahu - 1mattina News 30/12/2025

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