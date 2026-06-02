Medico brindisino nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

In occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, un medico di 44 anni di Cellino San Marco ha ricevuto il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento è stato conferito con decreto del presidente della Repubblica.

CELLINO SAN MARCO - In occasione dell'80esimo anniversario della Repubblica Italiana, il dottor Raffaele Quarta, 44enne di Cellino San Marco, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, conferito con decreto del presidente della Repubblica. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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