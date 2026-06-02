Il ministro dell’Interno ha affermato che, se confermata, la vicenda dei medici coinvolti rappresenta un esempio di ambienti che, dietro una solidarietà apparente, nascondono motivazioni ideologiche o interessi economici. Ha criticato la presenza di un atteggiamento che, secondo lui, maschera intenti diversi dalla reale assistenza. Le dichiarazioni si riferiscono a un episodio riguardante professionisti sanitari accusati di comportamenti scorretti. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti o sui dettagli dell’indagine.

«Questa vicenda - se confermata rappresenta una riprova di quanto nel nostro Paese vi siano ambienti che dietro l'apparente sensibilità solidaristica mascherano in realtà un approccio fondato su una visione ideologica quando non affaristica». Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con questa dichiarazione a Il Tempo, va dritto al cuore del problema. Quando la «sensibilità solidaristica», solo «apparente» per i migranti che si trovano nei Centri per i rimpatri, in realtà nasconde un approccio «ideologico», se non addirittura «affaristico». Il titolare del Viminale commenta così l'inchiesta del nostro giornale che negli scorsi tre giorni ha scoperchiato lo scandalo dei certificati di salute rilasciati ai clandestini affinché possano uscire dai Cpr ed evitare che siano rimpatriati nei loro Paesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medici della vergogna, Piantedosi: "Visione ideologica e affaristica dietro apparente solidarietà"

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