Il presidente ha commentato che l’intelligenza artificiale e il cambiamento climatico pongono sfide etiche e rischi di concentrazione di potere. Ha sollevato preoccupazioni su come l’IA possa ridurre il ruolo dei governi nelle decisioni chiave. Inoltre, ha evidenziato i rischi di un controllo privato sulle risorse spaziali, se le aziende private dominassero le orbite.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale sottrarre potere decisionale ai governi?. Chi controllerà le risorse spaziali se i privati dominassero le orbite?. Quali norme europee serviranno a proteggere la nostra libertà digitale?. Perché lo sfruttamento delle risorse terrestri ha ignorato gli scienziati?.? In Breve Necessità di regolamentazione europea e globale per contrastare la privatizzazione dell'IA. Rischio militarizzazione spaziale per contrastare interessi di poteri finanziari privati. Dialogo con l'astronauta Andrea Patassa sulla protezione delle orbite terrestri. Superamento dello sfruttamento illimitato delle risorse terrestri per la crisi climatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mattarella: l’IA e il clima sono sfide etiche e rischi di potere

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