Mattarella | demografia e limiti etici all’IA sono le sfide chiave

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha sottolineato che la crescita demografica e i limiti etici dell’intelligenza artificiale rappresentano le principali sfide attuali. Ha chiesto azioni concrete per contrastare il calo delle nascite e ha evidenziato la necessità di regolamentare i limiti etici dell’IA, per garantire uno sviluppo responsabile. Non sono state fornite indicazioni specifiche sulle misure da adottare.