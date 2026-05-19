L’Abi | la demografia sfida chiave

L’Associazione bancaria italiana ha evidenziato come i cambiamenti demografici, in particolare l’invecchiamento della popolazione, costituiscano una delle principali sfide per il settore economico. La riduzione del numero di giovani e l’aumento della popolazione anziana influenzano vari aspetti, tra cui la domanda di servizi finanziari e la sostenibilità del sistema previdenziale. Questa tendenza ha implicazioni dirette sulle strategie delle istituzioni finanziarie e sulla pianificazione futura del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Demografia e invecchiamento della popolazione rappresentano la sfida chiave per l’economia italiana. L’attesa riduzione della popolazione italiana entro il 2080 si accompagnerà a un profondo mutamento della struttura per età, con riflessi potenzialmente sfavorevoli su crescita economica, sostenibilità del welfare e ricambio imprenditoriale. Anche perché meno popolazione in età da lavoro significa minore capacità di crescita. Se la popolazione attiva diminuisce, e se non intervengono correttivi, quindi, l’economia cresce più lentamente perché si riduce il numero di persone che lavorano, producono reddito, consumano e investono. È il verdetto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Abi: la demografia, sfida chiave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maternità e lavoro: la sfida tra diritti, carriera e demografia? I datiSecondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Catanzaro ad Avellino: Iemmello torna per sbloccare la sfida chiaveIl Catanzaro si prepara a una trasferta cruciale nel cuore della Campania, dove oggi alle 17:15 i giallorossi affronteranno l’Avellino nello stadio... Abi, senza interventi contro l'invecchiamento il Pil -18% nel 2050. Demografia sfida chiave. Agire su giovani, donne, laureati e immigrati #ANSA x.com L’Abi: la demografia, sfida chiaveDemografia e invecchiamento della popolazione rappresentano la sfida chiave per l’economia italiana. L’attesa riduzione della popolazione italiana entro il ... quotidiano.net Abi, senza interventi contro invecchiamento Pil -18% nel 2050Demografia e invecchiamento della popolazione rappresentano la sfida chiave per l'economia italiana: se infatti una minore popolazione in età lavorativa implica una riduzione del potenziale di crescit ... ansa.it