Mattarella ai Prefetti | la sfida per la fiducia tra Stato e cittadini

Il Presidente della Repubblica ha parlato ai Prefetti, sottolineando l’importanza di rafforzare il rapporto con i cittadini. Ha chiesto loro di trovare modi per ricostruire la fiducia tra lo Stato e le comunità locali. Inoltre, ha evidenziato il ruolo delle donne nel processo di cambiamento, senza entrare in dettagli specifici, lasciando intendere una funzione significativa nel nuovo modello di relazione tra istituzioni e cittadini.

? Domande chiave Come possono i Prefetti ricostruire il legame con i cittadini?. Quale ruolo specifico hanno le donne nella rottura con il passato?. Perché la democrazia richiede una manutenzione quotidiana secondo Mattarella?. Cosa rischiamo se le istituzioni diventano solo macchine burocratiche?.? In Breve Richiamo al ruolo delle donne nel voto del 1946 per la democrazia. Mandato operativo ai Prefetti per contrastare l'astensionismo e il disagio sociale. Necessità di intercettare i bisogni delle giovani generazioni e delle fragilità locali. Manutenzione quotidiana della Repubblica nata ottant'anni fa dopo il ventennio fascista.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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