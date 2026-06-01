Mattarella | compito della Repubblica è consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini

Il presidente della Repubblica ha affermato che il compito principale delle istituzioni è rafforzare la fiducia con i cittadini. Ha sottolineato l'importanza di mantenere viva la partecipazione democratica, considerandola un impegno continuo per la vita della Repubblica. La dichiarazione evidenzia la volontà di consolidare l’armonia tra le parti, in un momento in cui la relazione tra istituzioni e popolazione è al centro del dibattito pubblico.

“Consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica”. “La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente. Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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