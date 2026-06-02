In un centro commerciale di Pechino, centinaia di persone si sono ritrovate per partecipare a una gara ispirata ai giochi d'infanzia. L'obiettivo era mangiare merendine in modo furtivo, nascosti dietro un libro, mentre un giudice osservava senza farsi notare. La competizione ha richiamato molti partecipanti desiderosi di rivivere un ricordo di scuola, creando un’atmosfera di gioco e nostalgia.

I n un centro commerciale di Pechino, centinaia di persone partecipano a una gara che imita un ricordo di scuola: mangiare snack di nascosto dietro il libro, evitando lo sguardo dell’insegnante. La sfida, diventata virale sui social cinesi, prevede di finire le merendine in meno di dieci minuti senza farsi scoprire. Merenda per i piccoli: cosa e in che quantità mangiare. guarda le foto «Mi ha davvero riportato ai ricordi d’infanzia» dice An Dahua, una partecipante alla sfida. «Quando ero piccola, anche io mangiavo di nascosto durante le lezioni, anche se non spesso. Qui la gara durava dieci minuti e bisognava continuare a mangiare senza fermarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mangiare merendine in classe come da piccoli: la gara che fa impazzire la Cina

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GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA!

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