La pizza scrocchia del forno di famiglia che da anni fa impazzire Roma | Crea dipendenza

Una ragazza scherza sul fatto che la pizza croccante del forno di famiglia, noto a Roma, sia quasi una dipendenza, con le mani unte di olio e briciole sul volto. La pizza, apprezzata da anni nella città, viene descritta come irresistibile, tanto da far ridere chi la prova. La sua fama si basa sulla sua croccantezza e sulla tradizione di una ricetta che ha conquistato molti.

“È una droga” dice scherzosamente una ragazza con le mani leggermente lucidate d’olio e qualche briciola intorno alla bocca. Poi tocca all’amico vicino a lei, poi a quello ancora vicino, così fino a creare una piccola marea punteggiata di sacchetti di carta per il pane, bagnati di sugo e.🔗 Leggi su Romatoday.it Pizza a casa come al ristorante: la soluzione è il forno da 8mila recensioni che ora costa la metàVorresti preparare la pizza a casa, ma ogni volta che lo fai il risultato non ti convince mai? Quello che ti serve è il G3 Ferrari Pizza... Come scegliere il forno per pizza: guida completa per una pizza perfettaSe la tua pizza casalinga non ti convince mai del tutto, probabilmente non è colpa dell'impasto.