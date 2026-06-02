Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale | l’accordo è ad un passo L’annuncio atteso dopo il 22 giugno
Roberto Mancini tornerà a guidare la nazionale di calcio, con un accordo quasi definito. L'intesa tra le parti è ormai raggiunta, e l'annuncio ufficiale è previsto dopo il 22 giugno. La firma è imminente, e l'ufficializzazione potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, ma tutte le fonti indicano che Mancini sarà il prossimo commissario tecnico.
di Francesco Spagnolo L’Italia si prepara a ripartire da Roberto Mancini. L’accordo è praticamente ormai chiuso e si attende solamente l’annuncio ufficiale. Roberto Mancini siederà nuovamente sulla panchina dellìItalia. Secondo quanto riferito da CalcioNews24, il ritorno del tecnico di Jesi è ormai praticamente deciso. Questo nuovo corso tecnico è strettamente legato alle imminenti evoluzioni istituzionali della FIGC. In seguito alle dimissioni rassegnate da Gabriele Gravina, l’ambiente federale è alla ricerca di una nuova leadership. Tra i profili maggiormente accreditati alla presidenza spicca quello di Giovanni Malagò, ex numero uno del Coni, seguito dall’esperto Giancarlo Abete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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