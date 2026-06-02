Un’auto è stata completamente sommersa dall’acqua in una strada allagata in Lombardia. Le piogge intense, che sono iniziate stamattina, hanno causato allagamenti diffusi e problemi di viabilità. Nuovi temporali violenti sono previsti in serata. La situazione delle strade è critica, con numerosi tratti impraticabili a causa dell’acqua. La regione continua a registrare difficoltà nella gestione delle piogge e delle criticità idrogeologiche.

I temporali che dalla mattinata di oggi, martedì 2 giugno, hanno colpito la Lombardia con intensità più o meno forte a seconda degli orari e delle zone rivelano ancora una volta le difficoltà di tenuta idrogeologica del nostro territorio. Le scene sono state le solite e altre simili si ripeteranno nel corso della serata quando sono attese nuove precipitazioni. In ordine sparso, strade e sottopassi allagati, automobili a mollo, frane e cedimenti nelle zone montane, cantine invase dell’acqua. Acqua che è scesa copiosa ma meno di altre volte. Non è stato un nubigragio, per intenderci, eppure il traffico è andato in tilt e per fortuna è un giorno festivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ilgiorno.it - Maltempo in Lombardia, strade allagate ovunque e un’auto finisce inghiottita dall’acqua. In serata nuovi violenti temporali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK IN ITALY: Large hail and tornado, irreparable damage in many cities

Notizie e thread social correlati

Maltempo a Roma e nel Lazio: forte vento e temporali abbattono alberi, strade allagateNel tardo pomeriggio, Roma ha registrato forti venti e piogge intense che hanno causato l’abbattimento di alberi e rami, con alcune strade che sono...

Borgo Incoronata inghiottita da acqua e fango: nelle abitazioni allagate si tenta di salvare il salvabileDopo giorni di intense piogge, il territorio sta affrontando i danni causati dall'acqua e dal fango.

Temi più discussi: Maltempo in Lombardia: fulmini, grandine e pioggia battente su Milano. Strade sommerse e disagi al traffico; Maltempo a Milano, forte pioggia, vento e grandine sulla città; Bomba d'acqua a Milano, le strade diventano fiumi: il video; Milano sotto la pioggia e la grandine, strade allagate a Ponte Lambro: 35 interventi dei vigili del fuoco.

Maltempo in Lombardia, strade allagate ovunque e un’auto finisce inghiottita dall’acqua. In serata nuovi violenti temporaliAllerta arancione fino a mezzanotte nell’area di Milano e nel Varesotto, gialla nel resto della regione. A Rescaldina la scena più spaventosa con una vettura che si inabissa in un parcheggio diventato ... ilgiorno.it

Maltempo in Lombardia: fulmini, grandine e pioggia battente su Milano. Strade sommerse e disagi al trafficoViolenta ondata di maltempo ieri sulla regione Lombardia e in particolare sulla città di Milano. Esondato il Lambro in alcuni tratti. meteo.it