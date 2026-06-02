macron in visita alla nazionale francese prima della partenza per il mondiale

Il presidente francese ha visitato la nazionale di calcio in ritiro, prima della partenza per il Mondiale. La visita si è svolta prima della partenza ufficiale della squadra per la competizione internazionale. Non sono stati comunicati dettagli sulle attività svolte durante la visita. La squadra si prepara ora a competere nel torneo, senza ulteriori interventi pubblici da parte delle autorità.

II presidente Emmannuel Macron ha fatto visita alla nazionale francese, che si trova in ritiro prima della partenza per il Mondiale. Accompagnato dalla moglie Brigitte e dal ministro dello Sport Marina Ferrari, il presidente ha incontrato il commissario tecnico Didier Deschamps e il capitano Kylian Mbappé e ha fatto una foto con i giocatori di Deschamps all’esterno del Castello di Clairefontaine. La Francia disputerà due amichevoli contro la Costa d’Avorio il 4 giugno a Nantes e contro l’Irlanda l’8 giugno a Lille. La squadra volerà a Boston il 10 giugno e disputerà la sua prima partita dei Mondiali il 16 contro il Senegal. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali, Macron e Brigitte visitano la Nazionale di calcio a Clairefontaine: la foto con la squadra

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