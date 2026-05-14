Mondiale 2026 la nazionale dell' Iran in partenza per gli Usa | Per il sangue dei martiri

Da tgcom24.mediaset.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale di calcio dell’Iran si sta preparando a partire per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali 2026. La squadra è stata salutata a Teheran, dove sono state pronunciate parole che collegano la partecipazione alla competizione al ricordo dei martiri. Il rappresentante del paese ha affermato che la squadra rappresenterà il popolo, i combattenti, la Guida Suprema e la nazione durante il torneo. La partenza è stata accompagnata da un messaggio di solidarietà e commemorazione.

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"L'Iran ai Mondiali rappresenterà il popolo, i combattenti, la nostra Guida Suprema e la nazione". Teheran ha salutato la nazionale di calcio, che si appresta a viaggiare negli Usa per i prossimo Mondiali. Il ritiro è previsto a Tucson, le tre partite del girone di qualificazione tra Los Angeles e Seattle. Restano aperti i dubbi sulla politica di ammissione che le autorità Usa seguiranno, dopo che il presidente della federcalcio iraniana, Mehdi Taj, è stato respinto dal Canada alla frontiera, a poche ore dal Congresso della Fifa. Taj era presente, con la squadra vestita in tute rosse e nere, e il ct Amir Ghalenoei, tra la folla acclamante di piazza Enghelab, nel centro di Teheran. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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