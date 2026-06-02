È morto a 65 anni Alberto Cicero, giornalista e sindacalista siciliano. Ha lavorato per molti anni al quotidiano La Sicilia, diventando una figura nota nel settore. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause. Cicero era riconosciuto come un punto di riferimento nel giornalismo della regione e aveva avuto un ruolo attivo anche nel sindacato di categoria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una carriera al quotidiano La Sicilia. È scomparso a 65 anni Alberto Cicero, figura di riferimento del giornalismo siciliano. Da quasi due anni era in pensione, ma il suo nome restava profondamente legato alla storia del giornale locale catanese. Da tempo lottava contro una grave malattia. L’impegno sindacale e la guida dei colleghi. Oltre all’attività giornalistica, Cicero è stato protagonista anche nella vita sindacale della categoria. Ha ricoperto per tre mandati l’incarico di segretario provinciale a Catania e successivamente è stato per 12 anni segretario regionale di Assostampa Sicilia, oltre a diventare presidente del consiglio regionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lutto nel giornalismo: addio ad Alberto Cicero, firma storica e sindacalista siciliano

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