Lussemburgo-Italia si gioca con il commissario tecnico ad interim che ha convocato principalmente giovani. La formazione schierata comprende molti esordienti e poco esperti. La partita è la prima amichevole sotto la sua gestione, senza giocatori di lunga esperienza. La rosa scelta si concentra su elementi emergenti, con l’obiettivo di valutare le possibilità future. La sfida si tiene in un contesto di test e sperimentazioni, senza coinvolgimento di giocatori senior.

Mentre le altre nazionali si preparano a esordire al Mondiale, l'Italia scende in campo in Lussemburgo per fare le prove di futuro. Il ct ad interim Baldini ha infatti convocato solo calciatori delle nazionali giovanili, con l'eccezione di capitan Donnarumma, l'uomo che avrà il compito di trasmettere i valori della maglia azzurra alle nuove generazioni. Scopriamo allora pronostico e quote di Lussemburgo-Italia, in programma mercoledì 3 giugno alle 20.45. Tabula rasa. Dopo il clamoroso ko con la Bosnia, costata la mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, il ct ad interim Silvio Baldini ha chiamato un gruppo giovane (età media 20,5 anni) e si spera motivato a giocarsi le chance per un futuro in azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Lussemburgo-Italia, il pronostico: Baldini testa i giovani per la Nazionale del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Baldini punta sui giovani per la Nazionale: i 24 azzurri per Lussemburgo e GreciaIl commissario tecnico ha convocato 24 calciatori per le partite contro Lussemburgo e Grecia.

Temi più discussi: Lussemburgo-Italia: il pronostico e dove vedere l'amichevole in TV; quote Lussemburgo Italia: il pronostico sulla partita; Pronostico Lussemburgo-Italia: Azzurri...ni favoriti!; Lussemburgo-Italia: le quote, il nostro pronostico e le probabili.

Lussemburgo-Italia (Amichevole, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Silvio Baldini guida una formazione sperimentale ift.tt/J2AqQuB #scommesse #pronostici x.com

Pronostico Lussemburgo-Italia, Azzurri a caccia del successo aspettando il nuovo CtItalia e Lussemburg o si ritrovano di fronte in amichevole a distanza di 12 anni: finì 1-1 un test di preparazione per quello che è stato l’ultimo Mondiale a cui gli Azzurri hanno preso parte. Azzurri ... corrieredellosport.it

Pronostico Lussemburgo-Italia, al via il nuovo corso azzurroDopo la mancata qualificazione al Mondiale, l’Italia torna in campo contro il Lussemburgo in una sfida amichevole che promette spunti interessanti. tuttomercatoweb.com