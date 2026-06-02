Il due giugno l'ultima parata in uniforme, poi il meritato riposo. Dopo anni trascorsi tra cerimonie istituzionali e squilli di tromba, Briciola, la storica mascotte della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, si prepara a lasciare il servizio attivo. Quest'anno la cagnolina, diventata uno dei volti più amati dell'Arma, compie 14 anni e saluta il pubblico che l'ha accompagnata e applaudita in numerose occasioni ufficiali. Meticcia, vivace e intraprendente, Briciola è entrata a far parte della grande famiglia dei Carabinieri nel 2014, quando aveva appena un anno. La sua notevole familiarità con gli animali e l'assoluta tranquillità con cui affrontava musica, folla e parate l'hanno resa una presenza unica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'ultima parata di Briciola, il cane mascotte dei Carabinieri va in pensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione

Notizie e thread social correlati

2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneIl 2 giugno si svolge l’ultima parata con Briciola, la mascotte dei Carabinieri che va in pensione.

Temi più discussi: 2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione; L'ultima parata di Briciola, la mascotte dei carabinieri. Veterana del 2 giugno, ha anche una pagina social; Festa della Repubblica, l'ultima parata di Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensione; L’ultima parata di Briciola, il cane mascotte dei Carabinieri va in pensione.

Briciola alla sua ultima parata del 2 giugno, la mascotte dei Carabinieri va in pensione. Commozione nell'Arma ilfattoquotidiano.it/2026/06/02/bri… x.com

L’ultima parata di Briciola, il cane mascotte dei Carabinieri va in pensioneLa celebre cagnolina, con tanto di pagina Instagram, grande protagonista il 2 giugno ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica: si avvicina al congedo dopo 13 anni di servizio e il grado di vice ... vanityfair.it

L'ultima parata di Briciola, la mascotte dei carabinieri. Veterana del 2 giugno, ha anche una pagina socialBriciola di nome e briciola anche di fatto quando trotterella accanto ai cavalli dei carabinieri del Quarto reggimento a cavallo, di cui è la mascotte. Piccola stazza, ma grande carisma. E nonostante ... corriere.it

Ho appena giocato a God of War: Ascension, quindi perché diavolo è considerato il peggiore della serie? reddit