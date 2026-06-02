L' ultima parata di Briciola il cane mascotte dei Carabinieri va in pensione
Briciola, il cane mascotte dei Carabinieri, si avvicina alla pensione dopo oltre 13 anni di servizio. La cagnolina, nota anche tramite la sua pagina Instagram, parteciperà alla sua ultima parata in uniforme il 2 giugno. Dopo questa occasione, entrerà in congedo e inizierà il periodo di riposo.
Il due giugno l'ultima parata in uniforme, poi il meritato riposo. Dopo anni trascorsi tra cerimonie istituzionali e squilli di tromba, Briciola, la storica mascotte della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, si prepara a lasciare il servizio attivo. Quest'anno la cagnolina, diventata uno dei volti più amati dell'Arma, compie 14 anni e saluta il pubblico che l'ha accompagnata e applaudita in numerose occasioni ufficiali. Meticcia, vivace e intraprendente, Briciola è entrata a far parte della grande famiglia dei Carabinieri nel 2014, quando aveva appena un anno. La sua notevole familiarità con gli animali e l'assoluta tranquillità con cui affrontava musica, folla e parate l'hanno resa una presenza unica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione
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Ho appena giocato a God of War: Ascension, quindi perché diavolo è considerato il peggiore della serie? reddit