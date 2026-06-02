LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gran tempo di Reusser si avvicina il momento di Longo Borghini
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, una ciclista svizzera ha registrato il miglior tempo finora. La posizione di seconda e terza si sono alternate tra la canadese Isabella Holmgren e un’altra atleta, con un ritardo rispettivamente di 51 secondi e di un minuto circa rispetto alla leader. La gara prosegue con le atlete che si avvicinano al momento di maggiore attenzione, con una delle favorite in attesa di affrontare l’ultima fase della tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:41 Terza posizione provvisoria per la canadese Isabella Holmgren (Lidl-Trek), che paga 51 secondi all’elvetica. 15:38 Arriva a doppia velocità rispetto alle avversarie Marlen Reusser. La svizzera del Team Movistar sigla il nuovo miglior tempo in 32’42” con ben 50 secondi di margine su Zigart. 15:37 Intanto Marlen Reusser piazza il miglior tempo ad un km dal traguardo. L’elvetica si avvia a balzare in testa. Partita Vollering (FDJ-Suez). 15:34 Passa al comando Urska Zigart (AG Insurance-Soudal)! La slovena, compagna di Tadej Pogacar, innesca le marce alte in salita rifilando oltre un minuto a Muller. 🔗 Leggi su Oasport.it
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