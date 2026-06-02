LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gran tempo di Reusser si avvicina il momento di Longo Borghini

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, una ciclista svizzera ha registrato il miglior tempo finora. La posizione di seconda e terza si sono alternate tra la canadese Isabella Holmgren e un’altra atleta, con un ritardo rispettivamente di 51 secondi e di un minuto circa rispetto alla leader. La gara prosegue con le atlete che si avvicinano al momento di maggiore attenzione, con una delle favorite in attesa di affrontare l’ultima fase della tappa.