Al Roland Garros del 2026 si sta giocando un match tra due giovani talenti del tennis. La partita è in corso e i dettagli sul punteggio e le azioni più significative sono aggiornati in tempo reale. La sfida rappresenta uno dei principali incontri della giornata e vede protagonisti due atleti emergenti della nuova generazione. La cronaca viene aggiornata continuamente per seguire l'evoluzione del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il ceco Jakub Mensik, valido per i quarti di finale del Roland Garros, unico torneo del grande Slam che si gioca sulla terra battuta. I rispettivamente classe 2006 e 2005 sono pronti a regalarci una sfida che probabilmente aprirà la prima di una lunga rivalità che vivremo nel corso delle loro carriere. Fonseca, per raggiungere i primi quarti di finale in uno Slam della sua carriera, ha superato al primo turno del torneo parigino la wild card Luka Pavlovic per 3-0, al secondo turno il croato Dino Prizmic per 3-2, Il serbo Novak Djokovic per 3-2 e, agli ottavi di finale, il norvegese Casper Ruud per 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: incrocio imperdibile tra due assi della nuova generazione

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Roland Garros sotto accusa: errore arbitrale decisivo nel match Fonseca-Ruud.

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