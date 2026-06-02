Al Roland Garros 2026, il match tra due giovani tennisti della nuova generazione si sta giocando in diretta. La partita vede due atleti emergenti affrontarsi sul campo, con scambi intensi e colpi potentissimi. La sfida è in corso e si può seguire aggiornando la diretta online. Nel frattempo, si sta disputando anche il terzo incontro della giornata, con un altro duello tra giocatori di talento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZVEREV-JODAR (3° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il ceco Jakub Mensik, valido per i quarti di finale del Roland Garros, unico torneo del grande Slam che si gioca sulla terra battuta. I rispettivamente classe 2006 e 2005 sono pronti a regalarci una sfida che probabilmente aprirà la prima di una lunga rivalità che vivremo nel corso delle loro carriere. Fonseca, per raggiungere i primi quarti di finale in uno Slam della sua carriera, ha superato al primo turno del torneo parigino la wild card Luka Pavlovic per 3-0, al secondo turno il croato Dino Prizmic per 3-2, Il serbo Novak Djokovic per 3-2 e, agli ottavi di finale, il norvegese Casper Ruud per 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Fonseca-Mensik, Roland Garros 2026 in DIRETTA: duello tra due assi della nuova generazione

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Análise Pré-jogo | JOÃO FONSECA x Jakub Mensik | Roland Garros 2026 (Quartas)

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