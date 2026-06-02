LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | cinque ore di gioco che emozioni!

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, Arnaldi e Tiafoe hanno giocato per circa cinque ore, arrivando fino al punteggio di 2-2 nel quinto set. La partita ha visto numerosi scambi intensi, con la curva italiana che ha esultato per un intervento difensivo di Arnaldi, che ha risposto con un rovescio lungoriga in spaccata. La sfida è ancora in corso e viene trasmessa in diretta.