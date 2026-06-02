LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | cinque ore di gioco che emozioni!
Durante il match di Roland Garros, Arnaldi e Tiafoe hanno giocato per circa cinque ore, arrivando fino al punteggio di 2-2 nel quinto set. La partita ha visto numerosi scambi intensi, con la curva italiana che ha esultato per un intervento difensivo di Arnaldi, che ha risposto con un rovescio lungoriga in spaccata. La sfida è ancora in corso e viene trasmessa in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 IMPAZZISCE LA CURVA ITALIANA PER L’ENNESIMO MIRACOLO DIFENSIVO DELLA FENICE! Rovescio lungoriga in spaccata. 185 punti pari 40-30 AAAAAAAAAAACCCCCCCEEEEEEEEEEEEEE! 30-30 Con la prima Matteo! 15-30 Bravo ancora in risposta Tiafoe, qui sulla seconda, a prendere l’iniziativa. Chiude col dritto. 15-15 Risposta vincente di rovescio Tiafoe. 15-0 ACE!! 1-2 Prende tutto Arnaldi, non si sa dove trovi le energie. Chiude però Tiafoe di volo con l’appoggio. A-40 Ahia, ha corso tantissimo Arnaldi in questo scambio, chiuso da Tiafoe a rete. 40-40 Servizio e due dritti Tiafoe. 30-40 Bravo in uscita dal servizio Tiafoe, con il dritto, forza l’errore di rovescio di Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE MATTEO ARNALDI vs FRANCES TIAFOE | Ottavi Roland Garros 2026 | Match Tracker & commento
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