LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | cinque ore di gioco che emozioni!

Notizia in breve

Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Tiafoe, dopo cinque ore di gioco, il punteggio è di 1-2 in favore di Tiafoe. Arnaldi ha recuperato un punto prendendo tutto, ma Tiafoe ha concluso il game con un colpo di volo e l’appoggio. La partita si è svolta con cinque set, con parziali di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6 e l’attuale 1-2.