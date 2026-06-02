LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-7 3-6 7-6 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | cinque ore di gioco che emozioni!
Durante la partita di Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Tiafoe, dopo cinque ore di gioco, il punteggio è di 1-2 in favore di Tiafoe. Arnaldi ha recuperato un punto prendendo tutto, ma Tiafoe ha concluso il game con un colpo di volo e l’appoggio. La partita si è svolta con cinque set, con parziali di 7-6, 6-7, 3-6, 7-6 e l’attuale 1-2.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Prende tutto Arnaldi, non si sa dove trovi le energie. Chiude però Tiafoe di volo con l’appoggio. A-40 Ahia, ha corso tantissimo Arnaldi in questo scambio, chiuso da Tiafoe a rete. 40-40 Servizio e due dritti Tiafoe. 30-40 Bravo in uscita dal servizio Tiafoe, con il dritto, forza l’errore di rovescio di Matteo. 15-40 VABBEEE! PRENDE TUTTOOOOOOOO! TUTTOOOOO! Stecca alla fine Tiafoe, con i candelotti difensivi Arnaldi. Che cuore hai! 15-30 Oddio, slice sul rovescio che frutta un gratuito di rovescio dell’americano. BUONO il dritto difensivo di Arnaldi, non ci crede Tiafoe. Si rigioca. 15-15 In rete il rovescio difensivo di Arnaldi 0-15 Gratuito di dritto di Tiafoe, che ha giocato il propedeutico colpo in più. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE MATTEO ARNALDI vs FRANCES TIAFOE | Ottavi Roland Garros 2026 | Match Tracker & commento
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