L’Italia di tutti | nuovo incontro dell’Acli Life Festival alla Casa dell’Energia

Si è svolto un nuovo incontro dell’Acli Life Festival presso la Casa dell’Energia, incentrato sul ruolo di beni comuni, welfare e servizi pubblici. L’obiettivo era analizzare come questi elementi possano contribuire a creare una società più inclusiva e partecipata. Durante l’evento sono stati discussi vari aspetti legati alla gestione condivisa di risorse e servizi, senza approfondimenti su eventuali decisioni o iniziative future.

Il ruolo di beni comuni, welfare e servizi pubblici per procedere verso una società più inclusiva e partecipata. Questo è il tema dell’incontro “L’Italia di tutti - Per una nuova politica dei beni comuni” che, inserito nella rassegna Acli Life Festival, proporrà un’occasione di dibattito e di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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