ROMA – Nell’ambito del ciclo “Repubblica: sostantivo femminile”, promosso dal Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione della Camera dei deputati, la Camera promuove nel mese di giugno tre appuntamenti dedicati ai temi della rappresentanza, della conoscenza e del lavoro femminile. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Assemblea costituente, della nascita della Repubblica e del primo voto delle donne, anniversario che richiama il contributo fondamentale delle donne alla costruzione democratica del Paese e alla crescita della società italiana. Gli incontri si svolgeranno tutti alle ore 19... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Temi più discussi: L’Italia delle donne, a giugno tre incontri alla Camera sui numeri della partecipazione femminile. Introduce Ascani. Diretta webtv; 2 giugno, Montecitorio e complesso di vicolo Valdina aperti ai visitatori. Mostre su 80 anni e donne della Repubblica. Tricolore sulla facciata. Sito dedicato con le iniziative; Audizioni esperti su elezione Camera e Senato, Stefani ed esperti su autonomia - Mercoledì, giovedì e venerdì diretta webtv; Audizioni su competitività Italia, ora legale, settore tessile – Mercoledì dalle 11 diretta webtv.

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