L’incredibile trasformazione di BigMama com’è dimagrita la cantante? La dieta

BigMama ha perso peso e mostrava un aspetto diverso rispetto a prima. La cantante ha seguito una dieta che le ha permesso di dimagrire. I dettagli sulla strategia alimentare adottata non sono stati resi noti. La trasformazione è stata riportata da un magazine di settore, senza ulteriori specifiche sul metodo o sui tempi. La notizia si basa su fonti di stampa, senza conferme ufficiali o dati clinici.

Quale dieta segue BigMama? Come ha fatto a dimagrire? Ecco tutti i segreti della cantante. BigMama si è mostrata ai fan molto dimagrita. La cantante ha ricevuto diversi commenti positivi, ma anche negativi, ma ha sempre voluto lasciare messaggi di body positività. Ma come ha fatto a dimagrire in questo modo? BigMama non ha mai voluto condividere dettagli specifici sulla dieta che segue, ma negli ultimi mesi è apparsa particolarmente dimagrita. La cantante ha spiegato di seguire un percorso di salute personalizzato, con un’alimentazione sana e bilanciata, ma senza rinunce eccessive. Ha sempre manifestato una grande passione per la cucina campana e a certi piatti proprio non vuole rinunciare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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