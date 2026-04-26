Arisa è dimagrita? Cosa ha fatto davvero e qual è la sua dieta

Recentemente si è notata una notevole perdita di peso in una nota cantante italiana. La donna ha condiviso alcuni dettagli sul percorso che ha intrapreso, senza entrare troppo nei particolari. La sua trasformazione ha attirato l'attenzione dei media, portando a speculazioni sulle modalità adottate. Al momento, non sono state rese pubbliche informazioni ufficiali riguardo a eventuali diete o metodi specifici seguiti.

Arisa non è mai apparsa così in forma. Sul palco dell’Ariston, lo scorso mese di febbraio, ha lasciato tutti senza parole. Rispetto a quando esordì, nel 2009 nella sezione Nuove Proposte, l’arista genovese è dimagrita davvero molto. Ma, qual è il suo segreto? Che dieta segue la cantante? Scopriamolo insieme. Ce la ricordiamo tutti com’era Arisa quando esordì, nel 2009, nella categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, con il brano “Sincerità“, col quale la cantante genovese tra l’altro vinse. Grossi occhiali neri, capelli cortissimi e qualche chilo di troppo. Nel corso degli anni Arisa ha avuto una incredibile trasformazione...🔗 Leggi su Novella2000.it

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