liceo carducci sul palco con shakespeare

In Sala Estense si è svolto l’evento del ’Progetto Shakespeare’, dedicato alle scuole, con una rappresentazione teatrale. Il liceo Carducci ha partecipato portando sul palco una messa in scena ispirata alle opere di William Shakespeare. L’iniziativa si tiene ogni primavera e coinvolge studenti e insegnanti in attività legate al teatro e alla letteratura.

In Sala Estense si è rinnovato per le scuole l’appuntamento primaverile con il ’Progetto Shakespeare’. Da più di 20 anni, da quando la professoressa Mariangela Tempera, dopo aver creato il Centro Studi e la collana dedicata al drammaturgo inglese, lo propose alla scuole, il Liceo Carducci porta ogni anno sul palco il frutto di un laboratorio teatrale condotto su una classe iniziale della sezione ’G’ del Liceo delle Scienze Umane, progetto musica e spettacolo. "Ricordiamo quando, spogliandosi volentieri dei panni accademici – scrivono le docenti Linda Baiolini e Angela Porrino – lei arrivava un po’ trafelata in Auditorium con la consueta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Giulio Cesare (ca. 1559), di William Shakespeare

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