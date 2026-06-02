Libere e sovrane | una mostra in omaggio alle 21 Madri Costituenti per l’80° della Repubblica

Una mostra intitolata “Libere e sovrane” celebra le 21 Madri Costituenti in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. L’esposizione fa parte di un ciclo di eventi culturali promossi dal Comune di Meldola, dedicati a ricordare due tappe chiave della storia democratica del paese: la nascita della Repubblica e l’introduzione del suffragio universale femminile. La mostra proseguirà con altre iniziative nel calendario locale.

Continua il ciclo di appuntamenti culturali organizzati dal Comune di Meldola per celebrare due tappe fondamentali della nostra storia democratica: l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana e il raggiungimento del suffragio universale femminile.Da sabato 6 a sabato 20 giugno, i locali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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