Leone XIV ai docenti | guidare i giovani oltre il digitale

I docenti sono invitati a guidare i giovani oltre il digitale, affrontando il disorientamento causato dalla connessione continua. Si suggerisce di promuovere attività che favoriscano il confronto diretto e la riflessione, riducendo l’uso eccessivo degli strumenti digitali. L’obiettivo è aiutare gli studenti a sviluppare capacità di discernimento e autonomia, limitando la dipendenza dalla tecnologia nelle ore di lezione. La proposta si rivolge a insegnanti di ogni livello per migliorare il rapporto tra giovani e strumenti digitali.

? Punti chiave Come possono i docenti contrastare il disorientamento causato dalla connessione costante?. Quali sono i rischi di una formazione puramente tecnica e digitale?. Cosa deve cambiare nel ruolo degli insegnanti per nutrire l'anima?. Come bilanciare l'innovazione tecnologica con la guida esistenziale degli studenti?.? In Breve Rischio fragilità emotiva per studenti tecnicamente competenti ma privi di valori personali.. Docenti devono evolvere da trasmettitori di dati a bussole esistenziali.. Necessità di bilanciare innovazione digitale e guida spirituale nelle istituzioni scolastiche.. L’appello di Leone XIV agli educatori contro il disorientamento digitale dei giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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