Le notizie più importanti del 2 giugno a Latina e in provincia

Da latinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio di martedì 2 giugno, una vettura si è ribaltata lungo la strada provinciale, coinvolgendo due persone che sono state trasportate in ospedale. In serata, un incendio ha interessato un deposito di materiali vicino a un'area industriale, provocando una colonna di fumo visibile a distanza. Nella mattinata, una manifestazione pubblica si è svolta nel centro cittadino, con partecipanti che hanno sfilato lungo via principale.

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Le notizie di questo martedì 2 giugno a Latina e nel resto della provincia. Ecco un breve racconto di questa giornata attraverso i fatti principali che hanno riguardato la provincia pontina.- Incendio nel centro raccolta rifiuti dell'azienda Del Prete, tra Latina Scalo e Sermoneta: vigili del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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