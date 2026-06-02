Le notizie più importanti del 2 giugno a Latina e in provincia

Nel pomeriggio di martedì 2 giugno, una vettura si è ribaltata lungo la strada provinciale, coinvolgendo due persone che sono state trasportate in ospedale. In serata, un incendio ha interessato un deposito di materiali vicino a un'area industriale, provocando una colonna di fumo visibile a distanza. Nella mattinata, una manifestazione pubblica si è svolta nel centro cittadino, con partecipanti che hanno sfilato lungo via principale.

Le notizie di questo martedì 2 giugno a Latina e nel resto della provincia. Ecco un breve racconto di questa giornata attraverso i fatti principali che hanno riguardato la provincia pontina.- Incendio nel centro raccolta rifiuti dell'azienda Del Prete, tra Latina Scalo e Sermoneta: vigili del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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