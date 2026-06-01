Le notizie più importanti del primo giugno a Latina e in provincia

Il primo giugno a Latina e provincia sono avvenuti diversi fatti. Sono stati segnalati incidenti stradali, uno dei quali ha coinvolto più veicoli, causando alcuni feriti. Inoltre, sono state trovate alcune persone denunciate per risse in centro. Sono state anche registrate alcune denunce per furti in negozi e un incendio di piccole dimensioni in un deposito. Nessuna delle notizie ha causato vittime gravi.

Ecco le notizie di oggi di Latina e provincia: un breve racconto dei fatti principali di questo lunedì 1 giugno accaduti a Latina e provincia e nelle zone limitrofe.- Incendio al Tortuga, al lido di Latina si è trattato di fiamme dolose. Lo staff: “Senza parole. Ma siamo già al lavoro". Le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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