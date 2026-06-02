Le creme viso idratanti più leggere sono indicate per le temperature elevate, offrendo idratazione senza appesantire la pelle. Sono formulate per essere efficaci anche in condizioni di calore intenso, mantenendo la pelle idratata senza sensazione di pesantezza. Questi prodotti sono scelti da redattori di riviste di moda e lifestyle, e, acquistandoli tramite i link presenti, si può contribuire a sostenere le attività editoriali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le creme viso idratanti leggere servono soprattutto quando la pelle sembra meno disposta a collaborare. Succede con il caldo, con l’afa, con la protezione solare sopra, con il viso che a metà mattina sembra già lucido anche se la giornata è appena iniziata. In estate l’errore più comune è pensare che idratare significhi appesantire. Oppure, al contrario, smettere del tutto di usare la crema perché qualsiasi formula sembra lasciare una patina. La verità è più semplice: non tutte le creme idratanti per il viso lavorano nello stesso modo e non tutte hanno senso in ogni stagione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le creme viso idratanti più leggere in assoluto, quelle che salvano dal caldo anche la tua voglia di skincare

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