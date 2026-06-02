Lavori in piazza Martiri | così si tolgono 140 posti ma accanto ne abbiamo 240 100 in più

Con la chiusura di piazza Martiri si portano via 140 posteggi, "ne abbiamo 240 di fianco nel posteggio sotterraneo. Addirittura 100 in più" rispetto a quelli che la città ha sempre avuto a disposizione in pieno centro. Si tratta del ragionamento fatto dal sindaco Alessandro Canelli in seguito ad. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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