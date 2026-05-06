Il carcere si ' amplia' la conferma del sottosegretario | Più agenti e 240 nuovi posti detentivi

Il carcere di Ferrara sta subendo un ampliamento, con l’aggiunta di 240 posti detentivi. Il sottosegretario alla Giustizia ha visitato la struttura e ha confermato che sono stati aumentati anche gli agenti di polizia penitenziaria in servizio. Queste modifiche sono state annunciate come parte di un intervento per migliorare le condizioni della struttura e la gestione dei detenuti. La decisione è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali del rappresentante governativo.

Il carcere di Ferrara si ‘allarga’. Parola di Alberto Balboni. Il neo sottosegretario alla Giustizia ha fatto il punto sulla situazione del penitenziario cittadino: “Ho voluto accertarmi della situazione relativa all'organico in servizio presso il carcere di Ferrara e ho appreso, in seguito al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Arrivano i rinforzi per la Questura, assegnati 2 nuovi agenti più 4 nuovi ispettoriLa Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Rimini 12 nuovi agenti più 4 nuovi... Polizia, nuovi bandi: 4.620 posti tra commissari e agenti? Cosa scoprirai Quali sono le scadenze precise per presentare la domanda? Come si accede ai posti riservati ai volontari delle Forze Armate? Chi può... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Disturbo da uso di oppiacei. Asl Roma 2 rinnova e rafforza la presa in carico dei detenuti; In Calabria alleanza istituzionale per i diritti dei detenuti: nuove sfide e sinergie · ilreggino.it; Dodicenne abusata: i minori seviziati in carcere confermano le accuse. Si amplia l’inchiesta; Mansioni superiori al cimitero. L’ex custode fa causa al Comune. Carceri italiane: sovraffollamento ancora in crescita, dal 134% al 139%Carceri italiane: sovraffollamento ancora in crescita, dal 134% al 139% Lo stato delle carceri italiane si conferma di sovraffollamento: ... poliziapenitenziaria.it Alemanno e Falbo: Le attività culturali in carcere sono una luce. Spegnerla rende la società più fragileIntervista all'ex sindaco di Roma e allo scrivano di Rebibbia, che dal carcere si battono per i diritti dei detenuti. Sulle restrizioni alle ... huffingtonpost.it Dal carcere di Milano-Bollate l’ex poliziotto a capo della banda parla per la prima volta: "Per sette anni non ci hanno presi perché eravamo protetti" - facebook.com facebook Incendiò Capo Gallo, condannato a dieci anni di carcere x.com