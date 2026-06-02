lavori al pronto soccorso investimento da un milione per garantire la sicurezza

Notizia in breve

Oltre un milione di euro sono stati investiti per migliorare la sicurezza e l’efficienza del Pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. I lavori riguardano interventi strutturali e di aggiornamento delle attrezzature, finalizzati a rendere il reparto più resistente e funzionale. L’obiettivo è di garantire un servizio più sicuro sia per i pazienti che per il personale sanitario. L’investimento si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle strutture sanitarie.