Lavori al Pronto soccorso Investimento da un milione per garantire la sicurezza
Oltre un milione di euro sono stati investiti per migliorare la sicurezza e l’efficienza del Pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. I lavori riguardano interventi strutturali e di aggiornamento delle attrezzature, finalizzati a rendere il reparto più resistente e funzionale. L’obiettivo è di garantire un servizio più sicuro sia per i pazienti che per il personale sanitario. L’investimento si inserisce in un piano più ampio di potenziamento delle strutture sanitarie.
di Maria Rosa Di Termine Oltre un milione di euro per rendere più sicuro, efficiente e resiliente il Pronto soccorso dell’ ospedale della Gruccia. Inizierà il prossimo 15 giugno la fase 2 di riorganizzazione che rappresenta la prosecuzione dell’iter avviato nello scorso agosto. Allora, con risorse Pnrr e della Asl per 954 mila euro, fu creata una nuova ala di 170 metri quadri con sale per la gestione dei pazienti a media intensità, locali accessori, depositi per le attrezzature, postazioni di lavoro ex novo per il personale sanitario e il riassetto dei percorsi interni. Grazie al nuovo investimento, la superficie complessiva crescerà di 100 metri quadrati migliorando l’uso degli spazi attraverso l’ottimizzazione degli ambienti per l’assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
BILANCIO ULSS 6: IN 5 ANNI INVESTITI QUASI 245 MILIONI IN STRUTTURE E ATTREZZATURE | 12/02/2026
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