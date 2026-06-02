Lavorare affinché le imprese possano continuare a guardare al futuro con fiducia

Da padovaoggi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A quasi tre mesi dall'inizio della crisi nel Golfo, le tensioni internazionali continuano a influenzare l'economia reale. Le imprese italiane resistono, ma il costo della guerra si fa sentire, aumentando l'incertezza nel sistema produttivo. Nonostante la stabilità di alcune aziende, le conseguenze delle tensioni globali si riflettono sui costi e sulle prospettive future delle imprese. La situazione mantiene alta la preoccupazione per il proseguo dell'attività economica nel paese.

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Le imprese reggono, ma il conto della guerra continua a crescere. A quasi tre mesi dall'esplosione della crisi nel Golfo, le tensioni internazionali continuano a produrre effetti concreti sull'economia reale, alimentando una nuova fase di incertezza per il sistema produttivo italiano e per le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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