Lavorare affinché le imprese possano continuare a guardare al futuro con fiducia

Le imprese reggono, ma il conto della guerra continua a crescere. A quasi tre mesi dall'esplosione della crisi nel Golfo, le tensioni internazionali continuano a produrre effetti concreti sull'economia reale, alimentando una nuova fase di incertezza per il sistema produttivo italiano e per le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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