Il Dantedì è stato celebrato con una serie di eventi, incontri, dibattiti, letture e approfondimenti organizzati in diverse zone della città. L’assessora ha sottolineato che questa giornata rappresenta un pensiero vivo e attuale, che ha contribuito a definire l’identità culturale locale. Le iniziative hanno coinvolto varie istituzioni e pubblico, con lo scopo di valorizzare il poeta e il suo lascito.

FIRENZE – Eventi, incontri, dibattiti, letture e approfondimenti diffusi su tutto il territorio: la Toscana celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 e fissata simbolicamente al 25 marzo, data che gli studiosi indicano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia. Un’occasione per rendere omaggio al poeta fiorentino, padre della lingua italiana, e per rinnovare il legame profondo tra la sua opera e la sua terra d’origine, Firenze e la Toscana, culla della sua formazione culturale e linguistica. “Il Dantedì non è solo una celebrazione della memoria – dichiara l’assessora alla cultura Cristina Manetti – ma un momento per riconoscere quanto il pensiero di Dante sia ancora vivo e attuale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dantedì, l’assessora Manetti: “Pensiero vivo e attuale che ha costruito la nostra identità culturale”

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