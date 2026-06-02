L' allarme del sindacato | Gravi criticità in comando vigili del fuoco di Firenze casi di scabbia
Il comando dei vigili del fuoco di Firenze è stato segnalato con gravi criticità dal sindacato. Sono stati riscontrati casi di scabbia tra il personale. La situazione è stata resa nota in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle misure adottate. La questione riguarda aspetti di salute e sicurezza all’interno della caserma. Non sono stati forniti aggiornamenti successivi sulla gestione della situazione o su eventuali interventi.
Firenze, 2 giugno 2026 – Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Firenze ha “gravi criticità”. La denuncia arriva dal Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco. Secondo il sindacato “la situazione è diventata particolarmente allarmante a seguito della comparsa di diversi casi di scabbia tra il personale”. Secondo il sindacato “l'episodio sarebbe riconducibile anche alla vetustà delle suppellettili presenti nelle camerate e alle condizioni igieniche non adeguate di alcune sedi operative”. Il sindacato evidenzia inoltre “come la pulizia delle strutture sia affidata a risorse del tutto insufficienti rispetto alle dimensioni degli immobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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