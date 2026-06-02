L' allarme del sindacato | Gravi criticità in comando vigili del fuoco di Firenze casi di scabbia

Notizia in breve

Il comando dei vigili del fuoco di Firenze è stato segnalato con gravi criticità dal sindacato. Sono stati riscontrati casi di scabbia tra il personale. La situazione è stata resa nota in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle misure adottate. La questione riguarda aspetti di salute e sicurezza all’interno della caserma. Non sono stati forniti aggiornamenti successivi sulla gestione della situazione o su eventuali interventi.