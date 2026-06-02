Tommaso Lavecchia, giovane di San Miniato, ha ricevuto il riconoscimento come Alfiere della Pace 2026. La nomina è stata annunciata dal Presidente della Repubblica, che ha premiato il suo lavoro di divulgazione astronomica tra i coetanei. Lavecchia, già insignito di un altro importante titolo, si è distinto per il suo impegno nel condividere conoscenze sul cielo e le stelle. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane.

Nuovo importante riconoscimento per il giovane sanminiatese Tommaso Lavecchia, già nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per il suo impegno nella divulgazione dell’ astronomia tra i coetanei. Durante la manifestazione " La Fiaccola per la Pace ", svoltasi al Cinema Teatro Salesiani di Livorno con il patrocinio della Regione e del Comune di Livorno, gli è stato conferito il titolo di " Alfiere della Pace 2026 ". Il premio è stato assegnato per "l’impegno, la sensibilità e la testimonianza offerta nella diffusione dei valori di Pace, Solidarietà e Fratellanza". Nel corso della cerimonia, Tommaso ha portato sul palco la Fiaccola della Pace, simbolo dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Alfiere della Pace 2026. Altro impegno per Lavecchia

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