L’addio alla carta Documento elettronico anche agli sportelli

Le pensioni di giugno sono già state distribuite in Brianza. A partire da agosto, le vecchie carte d’identità di carta non saranno più accettate agli sportelli postali per l’identificazione. Chi utilizza ancora questa modalità dovrà quindi passare a un documento elettronico. La novità riguarda solo le verifiche presso gli uffici postali, mentre le pensioni vengono consegnate normalmente.

Le pensioni di giugno in Brianza sono già disponibili, mentre bisogna ricordarsi che a partire da agosto non saranno più valide agli sportelli postali le vecchie carte d’identità di carta per farsi riconoscere. Poste Italiane ha comunicato che da ieri, lunedì 1 giugno, i pensionati della provincia di Monza e Brianza potranno ritirare la propria pensione presso gli 89 uffici postali del territorio. Il pagamento sarà disponibile da subito anche per chi non è tenuto a fare il ritiro diretto allo sportello perché ha scelto l’accredito su libretto di risparmio, conto Bancoposta o Postepay Evolution. In questi casi non sarà necessario recarsi agli uffici postali, perché i titolari di carta di debito o Postepay Evolution potranno prelevare direttamente da uno dei 43 Postamat presenti sul territorio provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Addio carta didentità cartacea: scatta conto alla rovescia per il passaggio al formato elettronico

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