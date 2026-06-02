Iperal ha donato 350mila euro alle associazioni della Valtellina attraverso l’iniziativa “La Spesa che fa Bene”. L’azienda ha consolidato il suo impegno nel sociale, distribuendo i fondi alle organizzazioni locali. La campagna coinvolge clienti e punti vendita, con l’obiettivo di sostenere progetti e attività nelle comunità. La raccolta di fondi si è svolta durante l’ultimo anno, confermando la continuità dell’impegno di Iperal nel settore sociale.

La spesa che fa bene distribuisce 350mila euro alle associazioni valtellinesi. Un impegno consolidato, quello di Iperal nel sociale, che anche quest’anno si concretizza nell’iniziativa “La Spesa che fa Bene“. L’edizione 2026 ha confermato l’ampio coinvolgimento dei clienti, che hanno espresso oltre sei milioni di preferenze. A beneficiarne 250 associazioni suddivise nei vari territori in cui Iperal è presente coi suoi supermercati. Le preferenze espresse dai clienti hanno definito le cinque classifiche territoriali: Valtellina e Alto Lario, Lecco e Como, Milano e Brianza, Valcamonica, Valli Bergamasche e Bergamo. Alle prime tre classificate di ogni area è stato assegnato un contributo di 8mila euro mentre 5mila sono andati alle associazioni classificate al 4° e 5° posto, 3mila euro a quelle dal 6° all’8° posto, mille dal 9° al 20° posto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Spesa fa bene di Iperal. Vince l’Enpa

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