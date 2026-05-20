La spesa che fa bene di Iperal per il sociale | classifica e associazioni vincitrici
Iperal ha portato avanti anche quest’anno il progetto “La Spesa che fa Bene”, un’iniziativa dedicata al sociale. La catena di supermercati ha promosso una campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo clienti e associazioni locali. Durante l’evento sono state raccolte donazioni e prodotti destinati alle organizzazioni che operano nel campo sociale. La classifica delle associazioni vincitrici è stata annunciata al termine dell’evento, con l’obiettivo di sostenere concretamente le realtà coinvolte.
Un impegno consolidato, quello di Iperal nel sociale, che anche quest’anno si è concretizzato nell’iniziativa “La Spesa che fa Bene”. L’edizione 2026 ha confermato l’ampio coinvolgimento dei clienti che hanno aderito esprimendo oltre sei milioni di preferenze. Le votazioni hanno consentito di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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