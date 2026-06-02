La Repubblica compie 80 anni la celebrazione a Bergamo -Foto

Il 2 giugno, nella città, si è celebrato l’80° anniversario della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta all’auditorium di piazza della Libertà, nonostante la pioggia. Durante l’evento sono state consegnate 16 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La manifestazione ha coinvolto diverse personalità e rappresentanti istituzionali.

LA FESTA. La pioggia ha accompagnato il 2 giugno in città, consegnate le 16 onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana all’auditorium di piazza della Libertà. È stata una celebrazione nel segno degli 80 anni della Repubblica quella organizzata dalla Prefettura martedì 2 giugno a Bergamo, in piazza Vittorio Veneto. Un anniversario particolarmente significativo, che ha richiamato le radici democratiche del Paese e il valore della partecipazione che, nel 1946, accompagnò la scelta repubblicana e la nascita dell’Italia democratica. La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale e con la lettura del messaggio inviato ai prefetti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affidata al prefetto Luca Rotondi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Buona festa della repubblica gente!! reddit