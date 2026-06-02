Claudio Baglioni è stato colpito da una polmonite acuta interstiziale, che ha causato il blocco del suo “GrandTour”. La tournée prevista per quest’anno è stata rinviata al 2027. L’artista ha riferito di aver contratto un’influenza che si è aggravata. Nessun dettaglio su altre condizioni di salute o sulla durata del recupero. La data di ripresa degli spettacoli è ufficialmente posticipata di tre anni.

"Un’influenza tradizionale" rivelatasi "una polmonite acuta interstiziale". Claudio Baglioni ha annunciato così ieri con un video il motivo del rinvio del GrandTour LA VITA È ADESSO, che da fine giugno a metà settembre avrebbe dovuto celebrare i 40 anni del disco più venduto nella storia della musica italiana. "Sono uscito dalla fase più delicata", rassicura il cantautore. Ma il ritorno sul palco, dopo lo stop annunciato nel 2024, è posticipato di un anno. Appare un po’ provato dalla malattia, contratta a maggio nel giorno del suo 75esimo compleanno, che lo ha costretto a una prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Per "cantare tre ore quasi ogni sera", spiega Baglioni, bisogna essere "al meglio della condizione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La polmonite blocca Baglioni . Il “GrandTour“ rimandato al 2027

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