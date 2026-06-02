Durante il match di Roland Garros, la sorella di un giocatore argentino ha fatto un gesto che ha suscitato discussioni in diretta tv. Matteo Berrettini, che ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Parigi e affronterà Matteo Arnaldi nei prossimi turni, ha battuto Juan Manuel Cerundolo agli ottavi. Il gesto della sorella dell’avversario ha attirato l’attenzione, creando polemiche sui social e tra gli appassionati di tennis.

Gesto choc contro Matteo Berrettini a Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Parigi, dove sfiderà Matteo Arnaldi nel derby azzurro che vale un posto in semifinale, battendo l’argentino Juan Manuel Cerundolo agli ottavi. Durante il decisivo terzo set, deciso al tie break, Berrettini ha dovuto superare anche una ‘ maledizione ‘ lanciata dall’angolo, molto poco sportivo, di Cerundolo, mattatore di Jannik Sinner nel secondo turno. Quando Berrettini si preparava a giocare al tie-break e a rispondere al servizio dell’argentino, nel corso del terzo set, le telecamere hanno infatti inquadrato l’angolo di Cerundolo, immortalando la sorella che, seduta in prima fila, ha fatto il gesto delle corna verso l’azzurro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La “maledizione” contro Berrettini in diretta tv: il gesto della sorella di Cerundolo al Roland Garros che fa discutere

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