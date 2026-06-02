La luce del vero prima di Caravaggio | a Torino la mostra dossier che unisce Lorenzo Lotto e Savoldo
Dal 30 maggio al 15 settembre 2026, lo Spazio Scoperte dei Musei Reali di Torino, situato al secondo piano della Galleria Sabauda, ospita la mostra dossier intitolata "La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo". L'esposizione, curata da Annamaria Bava e Alessandro Uccelli, propone un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Segui gli aggiornamenti su Torino.
Notizie e thread social correlati
Dante Strona: la mostra che unisce la penna del poeta alla lotta partigianaUna mostra organizzata dall’ANPI di Ivrea e del Canavese presenta la figura di Dante Strona, poeta e partigiano della Resistenza.
Matera e Tétouan: la mostra che unisce due capitali mediterraneeA Matera, nella Galleria Arti Visive, è stata inaugurata il 2 aprile 2026 la mostra fotografica intitolata \
Temi più discussi: LA LUCE DEL VERO PRIMA DI CARAVAGGIO: LOTTO E SAVOLDO; Lotto e Savoldo ai Musei Reali di Torino: la luce del vero prima di Caravaggio; Alla Galleria Sabauda di Torino 'La luce del vero prima di Caravaggio'; La luce che anticipò Caravaggio: a Torino la mostra che riscrive il Rinascimento italiano.
Alla Galleria Sabauda di Torino la mostra La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo. L'esposizione propone un dialogo tra la Sacra Famiglia con santa Caterina di Lorenzo Lotto e due capolavori di Giovanni Girolamo Savoldo. #ANSAViaggi x.com
Questa Sacra Famiglia con Santa Caterina, è il fulcro della piccola mostra La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo ai Musei Reali di Torino. Una tela preziosa... #artepiu #lorenzolotto #rinascimento #torino facebook
Alla Galleria Sabauda di Torino 'La luce del vero prima di Caravaggio'(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Taglio del nastro domani alla Galleria Sabauda di Torino per 'La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo'. L'esposizione propone un dialogo tra la Sacra Famiglia c ... msn.com
Lorenzo Lotto, il ritratto di Lucina Brembati: un vero e proprio rebusIl primo dei nove episodi del videopodcast L’Arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino. In una manciata di minuti raccontiamo alcune opere d’arte della pinacoteca. ecodibergamo.it