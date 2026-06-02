La luce del vero prima di Caravaggio | a Torino la mostra dossier che unisce Lorenzo Lotto e Savoldo

Da torinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 30 maggio al 15 settembre 2026, lo Spazio Scoperte dei Musei Reali di Torino, situato al secondo piano della Galleria Sabauda, ospita la mostra dossier intitolata "La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo". L'esposizione, curata da Annamaria Bava e Alessandro Uccelli, propone un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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