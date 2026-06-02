La linea Seregno-Carnate sarà riattivata ma c' è un comune che rischia di essere bloccato dal traffico
La linea ferroviaria Seregno-Carnate sarà riattivata, consentendo ai pendolari di raggiungere Milano senza usare l’auto. Tuttavia, un comune potrebbe affrontare problemi di traffico a causa dell’aumento di veicoli in transito. La riattivazione è prevista a breve, ma non sono state ancora comunicati dettagli sui possibili effetti sul traffico locale.
I pendolari brianzoli tirano un sospiro di sollievo: con la riattivazione della linea Seregno-Carnate sarà possibile raggiungere Milano (anche senza il Besanino) senza dover prendere l’auto. Ma mentre chi si sposta con il treno festeggia, ci sono anche lavoratori che temono la paralisi. La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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Buona notizia per i pendolari: verrà riattivata la linea Seregno-CarnateÈ stata annunciata la riattivazione della linea ferroviaria tra Seregno e Carnate, prevista per i prossimi mesi.
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Sarà riattivata anche per i passeggeri la linea Seregno-Carnate. Arrivano conferme da Regione Lombardia: per ora misura temporanea per compensare il parziale stop del Besanino, ma il territorio spera per il mantenimento facebook
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