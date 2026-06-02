La linea Seregno-Carnate sarà riattivata ma c' è un comune che rischia di essere bloccato dal traffico

Notizia in breve

La linea ferroviaria Seregno-Carnate sarà riattivata, consentendo ai pendolari di raggiungere Milano senza usare l’auto. Tuttavia, un comune potrebbe affrontare problemi di traffico a causa dell’aumento di veicoli in transito. La riattivazione è prevista a breve, ma non sono state ancora comunicati dettagli sui possibili effetti sul traffico locale.